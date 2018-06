Actualidade

A Polícia Judiciária está a averiguar as causas do incêndio que deflagrou hoje na Beiragel, empresa do concelho de Viseu que se dedica ao comércio e transformação de produtos alimentares congelados, disse o segundo comandante dos Bombeiros Municipais.

Em declarações aos jornalistas a meio da manhã, Rui Nogueira afirmou que, de acordo com informações que teve, o incêndio terá começado "na parte posterior traseira" da empresa, localizada na freguesia de S. João de Lourosa, junto à Estrada Nacional 231.

"As causas e os motivos estão a cargo da Polícia Judiciária, que já se encontra no local", frisou.