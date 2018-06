Actualidade

A área de plantação de tomate para a indústria baixou este ano para mínimos de 2013, caindo 26% face a 2017, devido a contrariedades que afastaram muitos produtores desta cultura, revelam previsões agrícolas hoje divulgadas pelo INE.

As previsões agrícolas de 31 de maio, disponíveis no portal do Instituto Nacional de Estatística (INE), ressalvam que este ano a plantação de tomate decorreu com um atraso de três semanas, face ao normal, e que não está ainda totalmente concluída.

A área instalada caiu dos 19,6 mil hectares em 2017 para os 14,4 mil hectares, uma descida de 26% que o INE diz ser "essencialmente reflexo" de uma campanha passada muito adversa em termos fitossanitários, com fortes ataques de mosca branca e de ácaros a originarem frutos em fim de ciclo com a polpa totalmente descolorada (branca ou ligeiramente alaranjada), com pouco interesse para a indústria transformadora, que os vendeu a preços muito abaixo dos de frutos sãos.