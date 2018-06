Actualidade

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) aplicou 14 coimas em 2017 no valor total de 357,5 mil euros e fez 10 participações de eventuais crimes ao Ministério Público, segundo o Relatório de 2017 hoje divulgado.

O ano passado, segundo o Relatório de Atividade e Contas do regulador dos mercados financeiros, no âmbito da atividade sancionatória, estavam em curso 109 processos de contraordenação, tendo sido proferida decisão em 27 processos e aplicadas 14 coimas, no valor total de 357,5 mil euros (as coimas variaram entre 12,5 e 50 mil euros).

Do valor destas coimas, 265 mil euros não foram impugnados pelos arguidos, sendo receita do Sistema de Indemnização aos Investidores.