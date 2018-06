Actualidade

O Conselho Administrativo de Defesa Económica brasileiro, equivalente à Autoridade da Concorrência portuguesa, deferiu o pedido feito pela operadora Oi relativamente ao seu aumento de capital, processo já aprovado pelo regulador das telecomunicações do país.

No comunicado hoje enviado ao mercado em Portugal pela empresa portuguesa Pharol, principal acionista da operadora brasileira Oi, lê-se que o despacho do Conselho Administrativo de Defesa Económica "deferiu o pedido da Oi pelo não conhecimento da operação de aumento de capital da companhia, mediante a capitalização de parcela dos créditos quirografários dos credores", medida aprovada no âmbito do Plano de Recuperação Judicial aprovado em dezembro passado em assembleia-geral no Rio de Janeiro.

Contudo, de acordo com a Oi, "deve-se ainda aguardar até o dia 04 de julho de 2018 para o encerramento do processo no CADE", data na qual, "não tendo havido manifestações contrárias, a decisão do CADE restará plenamente confirmada".