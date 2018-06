Actualidade

O presidente executivo da TAP escusou-se hoje a comentar a auditoria do Tribunal de Contas (TdC) que aponta uma acrescida "exposição" do Estado português a "contingências adversas" da companhia, mas reafirmou-se "confiante" no desempenho financeiro da empresa.

"Não analisei ainda o relatório e emitir uma opinião preliminar sobre o assunto, ainda mais um assunto que é da esfera dos acionistas, não é adequado para o CEO [presidente executivo]", afirmou Antonoaldo Neves à margem de uma sessão de balanço da operação da TAP no Porto.

Embora salientando que o relatório do Tribunal de Contas "é um assunto de acionista, não dos executivos", o responsável recordou que "a TAP foi lucrativa no ano passado" e que o objetivo é "multiplicar por sete vezes o lucro".