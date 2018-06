Actualidade

O Núcleo de Arte da Oliva Creative Factory acolhe, a partir de sexta-feira, em São João da Madeira, a única mostra europeia da exposição retrospetiva "A serenidade da loucura", sobre a obra do cineasta tailandês Apichatpong Weerasethakul.

Produzida pelo Independent Curators International de Nova Iorque e comissariada por Gridthiya Gaweewong, a exposição integra mais de 20 obras realizadas entre 1994 e 2017 pelo "cineasta de culto", vencedor da Palma de Ouro de 2010 no Festival de Cannes, e apresenta em estreia mundial a peça "Memoria, Boy at Sea / Memória, Rapaz no Mar" (2017), relacionada com o filme que o realizador tem atualmente em fase de produção na América do Sul.

Todas essas obras foram concebidas no contexto da realização de longas-metragens, materializando-se em filmes experimentais, guiões, material documental, fotografias e instalações, como acontece com "Fireworks: Archives / Fogo-de-artifício: Arquivos" (2014), uma projeção de grandes dimensões maioritariamente formada por imagens sobre a coleção de animais de pedra do escultor e místico tailandês-laociano Bunleua Sulilat (1932-1996).