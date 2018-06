Actualidade

As remessas dos emigrantes portuguese a trabalhar nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) subiram quase 10% em abril, para 23,5 milhões de euros, contrariando a descida de 2,8% no total das remessas, para 289 milhões.

De acordo com os dados do Banco de Portugal, as remessas dos emigrantes nacionais nos PALOP subiram de 21,43 milhões de euros para 23,55 milhões, o que representa uma subida de 9,89%.

Em sentido inverso, as remessas dos africanos lusófonos a trabalhar em Portugal desceram de 3,4 milhões de euros, em abril do ano passado, para 3,2 milhões em abril deste ano, o que revela uma descida de 3,8%.