A TAP quer aumentar o peso do mercado norte-americano na operação da empresa dos atuais 10% para 15/20% e assumir-se como "a principal companhia aérea que liga a Europa à América do Norte", afirmou hoje o presidente executivo.

"Os EUA são um dos maiores mercados do mundo, onde nós temos uma vantagem de custo enorme, um acionista que conhece o mercado como ninguém e parceiros fenomenais. Então a TAP não tem porque não sonhar grande em relação a ser a principal companhia aérea que liga a Europa à América do Norte", sustentou Antonoaldo Neves durante uma sessão de balanço da operação da companhia aérea no Porto.

Afirmando que "se fala muito da China e da Ásia, mas isso é para daqui a dez anos", o presidente executivo da TAP considera que a companhia "ainda tem muito que conquistar na América do Norte", onde "ainda está a começar".