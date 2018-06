Actualidade

O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, disse hoje que o acordo de defesa e segurança assinado com os Estados Unidos "é claro" e adiantou não ter reservas relativamente ao exercício de jurisdição estipulado no documento.

Ulisses Correia e Silva reagia hoje, em declarações aos jornalistas, na cidade da Praia, às dúvidas e reservas manifestadas, terça-feira, pela líder da oposição (PAICV), Janira Hopffer Almada, relativamente a alguns artigos do referido acordo.

"Em setembro, antes da assinatura do acordo em Washington tive o cuidado de ouvir a líder da oposição. Explicamos, entregamos até uma cópia do acordo. O acordo é claro, é explicito, define qual é o projeto, quais são as condições. Ela teria levantado dúvidas quanto à constitucionalidade de algumas normas, mas tudo foi explicado", disse Ulisses Correia e Silva.