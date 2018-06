Actualidade

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou hoje que há "espaço para acordos" sobre a pré-proposta da nova Lei de Bases da Saúde, e salientou que concorda ou discorda em "função das matérias e não de quem as apresenta".

No final de uma reunião com o Conselho Superior do Ministério Público, Rio foi questionado sobre os grandes princípios do documento apresentado na terça-feira pela Comissão de Revisão da Lei de Bases da Saúde, presidida pela socialista e ex-ministra da Saúde Maria de Belém Roseira.

"No que é apresentado pela doutora Maria de Belém Roseira há espaço para haver acordos e as pessoas entenderem-se sobre o futuro do Sistema Nacional de Saúde (SNS)", afirmou, acrescentando que o mesmo não acontece em relação ao projeto de lei do BE sobre o mesmo tema, que será debatido no parlamento na sexta-feira.