Actualidade

A presidente do CDS-PP questionou hoje o primeiro-ministro sobre os preços praticados na "renda acessível" e foi acusada por António Costa de ter provocado consistentemente, apesar dos avisos, uma "calamidade social" com a lei do arrendamento.

O confronto entre Assunção Cristas e António Costa no debate quinzenal na Assembleia da República levou mesmo a um pedido de defesa da honra pela presidente do CDS das acusações do primeiro-ministro relativamente à lei do arrendamento do Governo PSD/CDS-PP, área tutelada pela agora líder centrista.

"Termina hoje uma licitação de um imóvel da Segurança Social, um T2 em Lisboa com valor de base de 1150 euros. É isto que é renda acessível? É isto que é habitação para todos?", questionou Assunção Cristas.