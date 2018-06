Actualidade

A quarta edição do Archi Summit, encontro internacional de arquitetura, vai decorrer nos dias 12 e 13 de julho, em Lisboa, mobilizar profissionais como Carrilho da Graça, Junya Ishigami e Gonçalo Byrne, e debater habitação, anunciou hoje a organização.

A decorrer no Lx Factory, em Alcântara, o cartaz da quarta edição do encontro conta ainda com a participação de arquitetos como Annette Gigon, Paulo Martins Barata, Marie Jose Van Hee e Tiago Mota Saraiva.

O evento, que tem como temas centrais os novos desafios de habitação e o ordenamento do espaço público, reforça este ano a abordagem do modo de vida nas cidades, ao "abraçar o caráter urbano" da LX Factory, depois de a edição do ano passado ter sido realizada no Parque das Nações.