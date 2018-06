Actualidade

A deputada Heloísa Apolónia advertiu hoje que o PEV não votará favoravelmente uma proposta de lei que alargue o período experimental de trabalho e acusou o Governo de adotar alterações às leis laborais "na lógica" do PSD.

A deputada do PEV criticou o alargamento do período experimental em sede de contrato sem termo de 90 para 180 dias, uma das alterações às leis laborais que mereceu acordo em sede de concertação social (com exceção da CGTP) no final de maio, e advertiu que se o Governo a apresentar à Assembleia da República o partido ecologista não a votará favoravelmente.

"Custa-me a crer que o Governo esteja a contar com o PSD para aprovar coisas desta natureza porque isto vai na lógica das alterações à legislação laboral que o PSD tinha feito vingar", disse Heloísa Apolónia, no debate quinzenal no parlamento.