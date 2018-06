Actualidade

A Feira do Livro de Braga vai transformar o centro histórico da cidade numa "Alameda Literária", com nomes como Lídia Jorge, Frei Bento Domingues ou Joana Amaral Dias a percorrerem a calçada, contando ainda com exposições e debates.

Apresentado hoje o evento, a decorrer de 29 de junho a 15 de julho, a grande novidade da edição deste ano é mesmo a localização da Feira do Livro, que terá como "pontos altos" a entrega de dois prémios literários, o XXIII Grande Prémio de Literatura DST e o Grande Prémio de Literatura de Viagens Maria Ondina Braga.

"Acreditamos que esta será uma aposta acertada para que livreiros e público possam usufruir em pleno desta Feira do Livro", justificou assim, a vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Braga, Lídia Dias, a mudança de local do evento para o Centro Histórico (Largo S. João do Souto).