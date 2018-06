Actualidade

O presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed), Jerome Powell, indicou hoje em Sintra que os aumentos nas taxas de juro vão continuar a acontecer gradualmente, devido aos impactos que o baixo desemprego pode ter na inflação.

"Com o baixo desemprego, que se espera que continue a diminuir, a inflação perto do nosso objetivo [de 2%] e os riscos para as previsões balanceados, os argumentos para continuar os aumentos graduais das taxas de juro são fortes", afirmou Jerome Powell, numa intervenção no Fórum do Banco Central Europeu (BCE), em Sintra.

O líder da Fed sugeriu que não é provável que a instituição acelere os aumentos das taxas, dados os receios de que a baixa taxa de desemprego - de 3,8%, o valor mais baixo dos últimos 18 anos - possa levar a uma aceleração da inflação.