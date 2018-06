Sporting

A Comissão de Gestão do Sporting anunciou hoje que vai apresentar queixa em tribunal e ao presidente da Assembleia-Geral, depois de os seus elementos terem sido barrados à entrada no Estádio de Alvalade, para iniciarem funções no clube.

A Comissão de Gestão, nomeada pela Mesa da Assembleia-Geral demissionária, liderada por Jaime Marta Soares, foi hoje barrada de entrar a Alvalade, tendo sido "impedida pelo suspenso Conselho Diretivo, em mais uma violação das recentes decisões judiciais aplicáveis aos órgãos sociais legítima e legalmente reconhecidos", aponta este órgão em comunicado.

No mesmo documento, o órgão descreve a atuação do Conselho Diretivo, liderado por Bruno de Carvalho, como um "ato prepotente e autoritário por parte de quem considera o Sporting como sua propriedade e não dos sócios", e vai "apresentar de imediato a devida queixa ao presidente da Assembleia-Geral e ao tribunal competente".