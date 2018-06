Actualidade

A companhia de teatro mexicana Los Colochos apresenta hoje, em estreia nacional, a peça "Mendoza", uma adaptação de "Macbeth", do britânico William Shakespeare, colocando-a na revolução mexicana de 1910.

Estreando hoje no Teatro Nacional São João, pelas 21:00, o espetáculo será depois apresentado na sexta-feira, pelas 21:30, no Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo, com ambas as récitas, as únicas em solo português, inseridas na programação da 41.ª edição do Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI).

"Mendoza", uma adaptação do clássico de Shakespeare que conta a história de um rei com o mesmo nome, de "ambição, sangue e poder", é aqui reimaginada para a revolução mexicana de 1910, num dispositivo cénico intimista e onde os atores estão sempre em cena, entre os elementos do público e com guarda-roupa, linguagem e outros elementos de abordagem contemporânea.