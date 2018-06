Actualidade

O Centro Hospitalar da Cova da Beira (CHCB) garantiu hoje que não há nenhum doente infetado com a bactéria "legionella ambiental", que foi detetada no Hospital do Fundão e que levou a acionar medidas de prevenção.

"No âmbito do plano de controlo que fazemos, a bactéria foi detetada no chuveiro de uma casa de banho desativada. Naturalmente que acionámos logo todas as medidas de prevenção adequadas, mas importa frisar que não temos nenhum doente infetado ou qualquer caso clínico. Não há razão para alarme", apontou o presidente do CHCB, João Casteleiro, em declarações à agência Lusa.

Este responsável explicou que a bactéria foi detetada há cerca de três semanas "em análises de rotina" e que, desde essa altura, foram tomadas medidas de prevenção e controlo para garantir que não haja qualquer possibilidade de contágio.