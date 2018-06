Actualidade

A artista portuguesa Grada Kilomba inaugura a exposição "Secrets to Tell" na sexta-feira, na The Power Plant Contemporary Art Gallery, em Toronto, indicou hoje à agência Lusa fonte do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT).

A exposição de Grada Kilomba é apresentada em conjunto com obras dos artistas Ellen Gallagher e de Abbas-Akhavan, e abrirá ao público no sábado, ficando patente até 03 de setembro, de acordo com um comunicado do museu canadiano.

Trata-se da primeira vez que que Grada Kilomba apresenta o seu trabalho no Canadá.