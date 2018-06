Actualidade

O cartaz do 10.º Festival Flamenco e Fado de Badajoz, em Espanha, que se realiza de 04 a 08 de julho, conta com as cantoras Mariza e Concha Buika, e o guitarrista Raimundo Amador, foi hoje anunciado.

O Festival abre no dia 04 de julho, com a apresentação dos espetáculos "Luciérnagas y Pirilampos", pelo agrupamento Caixa de Pandora com Mili Vizcaíno, no Teatro Lopez de Ayala, onde, no dia seguinte, Jesús Ortega apresenta "Camino", que a organização assinala como "uma viagem pelo flamenco através da dança" que inclui géneros como o "taranto", "guajira", "cantiñas", "seguirilla" e "tango".

Outro palco deste Festival é o Auditório Ricardo Carapeto, onde no dia 06, Raquel Cantero apresenta o seu "Cuadro Flamenco", antecedendo a subida ao palco de Mariza, que vai apresentar o seu mais recente álbum, que inclui temas clássicos como "Fado Errado" e "Trigueirinha", ao lado de inéditos como "Semente Viva".