Actualidade

Um espetáculo de teatro imersivo e de terror é o que prometem o teatro Reflexo e o projeto Casa Assombrada com o espetáculo "Ímpios", que se estreia na quinta-feira, no Palácio Cabral, em Lisboa.

"E se afinal descobrires que é de ti próprio que tens medo?" é a interrogação que está na base do conceito desta nova forma de teatro imersivo, que vai decorrer em três salas, com três elencos, mas apenas uma história, em algumas partes daquele palácio, junto à calçada do Combro.

Com criação e direção de Michel Simeão, "Ímpios" divide-se entre um espetáculo de teatro com narrativa realista e perturbadora e um jogo que convida ao absoluto terror, já que implica explorar o interior da casa onde decorre de modo a que se possa atingir os objetivos do grupo.