Actualidade

A 11.ª edição da EDP Beach Party, na Praia do Aterro, em Matosinhos, que decorre de 29 a 30 de junho, vai ter um palco maior do que em edições anteriores e, em cartaz, nomes como Dimitri Vegas & Like Mike e Steve Aoki.

Organizada pela rádio Nova Era, com o apoio da Câmara Municipal de Matosinhos, a Beach Party transforma a praia na "maior pista de dança portuguesa", com 24 horas de música eletrónica proporcionada por "destacados" representantes da 'dance scene' mundial e nacional.

O número crescente de público obrigou, este ano, a reforçar e melhorar as infraestruturas, tendo um palco maior, mais vídeo, luz e som, disse o administrador da Rádio Nova Era, Luís Montez, durante a apresentação do evento.