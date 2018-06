Actualidade

A Procuradoria-Geral Distrital do Porto (PGDP) anunciou hoje que foram constituídos cinco arguidos numa investigação à atividade desenvolvida por uma "entidade ligada à promoção do turismo", por alegados crimes de corrupção, peculato e abuso de poder.

Em nota publicada na sua página oficial, a PGDP refere que, no âmbito de inquérito dirigido pelo Ministério Público do departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) distrital do Porto, foram hoje realizadas 16 buscas domiciliárias, 16 buscas a veículos automóveis e 34 buscas não domiciliárias, incluindo as instalações de "entidade ligada ao turismo", uma Câmara Municipal e as sociedades anónimas desportivas (SAD) do Sporting Clube de Braga e do Vitória Sport Clube.

O SC Braga já confirmou, em comunicado, que o clube "recebeu esta quarta-feira uma solicitação por parte da Polícia Judiciária no sentido da prestação de informação sobre o contrato de patrocínio celebrado com a Turismo do Porto e Norte de Portugal".