O homem acusado de ter ordenado um ataque com ácido à ex-namorada, perto da localidade de Alvor, no concelho de Portimão, no Algarve, conhece hoje o acórdão do coletivo no Tribunal de Portimão.

O arguido, que se encontra em prisão preventiva, está acusado dos crimes de violência doméstica e de homicídio qualificado na forma tentada, crime pelo qual também está acusado um cúmplice, o alegado autor do ataque, que será julgado num processo autónomo.

Nas alegações finais, o Ministério Público (MP) pediu a pena máxima de prisão - 25 anos - para Cláudio Gouveia, de 34 anos, por ter ordenado um ataque com ácido na via pública contra a ex-namorada, a britânica Eleanor Chessell.