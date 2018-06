Actualidade

O filme "Spell Reel", de Filipa César, apresentado pela primeira vez no ano passado no Festival de Cinema de Berlim, estreia-se hoje no Cinema Ideal, em Lisboa, no fecho do programa 6.doc-Doclisboa, numa parceria com o festival.

Em "Spell Reel", Filipa César usa imagens de arquivo da guerra da independência da Guiné-Bissau, para explorar como estes registos influenciam a criação e legado da história de um país.

A realizadora e artista visual recorre a cinema revolucionário, do acervo do Instituto Nacional de Cinema e Audiovisual da Guiné-Bissau (INCA), que guarda trabalho de cineastas como Sana Na N'Hada, Flora Gomes, José Bolama Cobumba e Josefina Crato, que filmaram a guerra da independência e os primeiros anos de governação.