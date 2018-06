Actualidade

As autoridades da Indonésia anunciaram hoje que detiveram para interrogatório o capitão do 'ferry' que naufragou na segunda-feira, no lago Toba, na ilha de Samatra, um acidente que causou pelo menos quatro mortos e 200 desaparecidos.

O navio, um 'ferry', virou-se quando navegava no lago Toba, na província de Samatra do Norte, a mais de 1.300 quilómetros a noroeste da capital, Jacarta. O capitão, Tua Sagala, está entre os 18 sobreviventes, indicaram as autoridades.

De acordo com o novo balanço oficial, quatro pessoas morreram e 193 estão dadas como desaparecidas, naquele que já é considerado um dos piores desastres marítimos no arquipélago do Sudeste Asiático.