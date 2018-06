Actualidade

A atividade de 'franchising' em Portugal representava, no ano passado, 2,84% do Produto Interno Bruto (PIB), com estas empresas, que davam emprego a 129.280 pessoas, a gerar um volume de negócios de 5,5 mil milhões de euros.

Os dados constam do estudo Censo do Franchising 2017, realizado anualmente pelo Grupo IFE e hoje conhecido, que demonstra também que os postos de trabalho nas 610 empresas de 'franchising' existentes em 2017 no país correspondiam a 2,72% do emprego nacional.

Acresce que, neste período "o setor do 'franchising' registou um crescimento nos principais indicadores de atividade quando comparados com período homólogo", observa o grupo que fez o relatório, aludindo ao aparecimento de 40 novas marcas a operar em Portugal e aos 11.830 novos postos de trabalho.