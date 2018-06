Actualidade

A peça "Sopro", de Tiago Rodrigues, é um dos destaques da programação da temporada dos Teatros del Canal, centro de artes cénicas da capital espanhola, que apresentou na quarta-feira a sua programação para 2018/2019.

O diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II surge a par da coreógrafa norte-americana Meg Stuart, dos Estados Unidos, e dos dramaturgos e encenadores argentinos Lola Arias e Mariano Pensotti, indicados como os quatro principais artistas internacionais convidados, pelo teatro da Comunidade de Madrid.

Tiago Rodrigues vai levar "Sopro" à capital espanhola, peça que estreou no Festival de Avignon, em França, em julho do ano passado, protagonizada por Cristina Vidal, que trabalha como ponto no Teatro Nacional D. Maria II, há mais de 25 anos.