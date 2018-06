Actualidade

Seis pessoas morreram e uma ficou ferida em estado grave num acidente ocorrido hoje ao início da manhã no IC1, entre a Marateca e Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, disse fonte da Proteção Civil.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) Setúbal explicou que a colisão, ocorrida pelas 06:53 na localidade de Vale do Cão, concelho de Palmela, envolveu um automóvel e uma carrinha de 12 lugares.

No local estavam, pelas 08:00, 25 operacionais apoiados por 10 veículos dos bombeiros de Alcácer e Águas de Moura, INEM e GNR.