Actualidade

O parlamento de Taiwan aprovou na quarta-feira uma lei controversa que vai reduzir significativamente as pensões dos militares, uma reforma que provocou violentos protestos de rua.

Para a Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, as reformas do sistema de previdência dos militares e de outras autoridades são "dolorosas, mas necessárias" para "impedir o colapso do sistema e a ruína das finanças públicas".

Tsai, primeira mulher chefe de Estado na ilha, no poder há dois anos, alertou para a rotura de alguns planos de pensões já em 2020.