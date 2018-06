Actualidade

O Governo da Venezuela afirmou ver com bons olhos a saída dos Estados Unidos do Conselho dos Direitos Humanos e esperar que o organismo passe a atuar livremente.

Em comunicado, divulgado na quarta-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros venezuelano disse esperar que o Conselho "possa atuar, agora, sem as perturbações, as tentativas de extorsão e as pressões diretas do principal violador dos direitos humanos".

Para o Governo venezuelano, a decisão de abandonar "de maneira abrupta" aquele organismo reflete o desprezo dos EUA perante "o multilaterismo e as suas instituições".