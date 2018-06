Rock in Rio

O Parque da Bela Vista, em Lisboa, volta a ser, a partir de sábado, a 'cidade do rock', um "parque temático da música e entretenimento", com a 8.ª edição do festival Rock in Rio Lisboa.

Este ano, o festival acontece durante quatro dias - sábado e domingo e 29 e 30 de junho - e tem como cabeças de cartaz Muse, Bruno Mars, The Killers e Katy Perry.

À semelhança de anos anteriores, o "parque temático da música e entretenimento", como lhe chamou a vice-presidente executiva do Rock in Rio, Roberta Medina, durante uma visita ao recinto na semana passada, terá uma roda gigante - que "vai ser maior, com mais cadeiras e mais alta" do que a montada em 2016 - e um 'slide' - uma das atividades mais concorridas em edições anteriores, que vai poder ser agendada através de uma aplicação móvel, evitando filas.