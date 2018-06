Actualidade

A celebração do 5.º aniversário da classificação da Universidade de Coimbra, Alta e Sofia como Património Mundial arranca na sexta-feira, num programa que conta com espetáculos, visitadas guiadas e um debate.

O Sons da Cidade, evento que assinala a inscrição de Coimbra na UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), começa na sexta-feira e termina no domingo, este ano com um convite à "deambulação" pela cidade.

No primeiro dia da iniciativa, haverá a inauguração do memorial Universidade de Coimbra, Alta e Sofia, o espetáculo "Jungle Red", de Carlota Lagido, e a exibição do filme "Universidade de Coimbra, Alta e Sofia: Vamos Descobrir?", que procura enquadrar a história do património classificado ao público escolar, quando visitam Coimbra.