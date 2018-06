Actualidade

O Presidente da República timorense só vai dar posse na sexta-feira a 30 dos mais de 40 elementos propostos pelo primeiro-ministro nomeado para integrar o VIII Governo constitucional, segundo a lista a que a Lusa teve acesso.

De fora da lista ficam alguns dos pesos pesados do executivo, incluindo Francisco Kalbuadi Lai, que seria número três no Governo e que é secretário-geral do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), o partido que lidera a coligação Aliança de Mudança para o Progresso (AMP), que venceu as legislativas de maio.

A lista com a proposta de membros do executivo foi entregue na quarta-feira pelo primeiro-ministro nomeado, Taur Matan Ruak, ao Presidente da República, Francisco Guterres Lu-Olo, que em conferência de imprensa prometeu estudá-la para garantir que o executivo tem elementos com "capacidade" e "autoridade".