Actualidade

O Festival das Artes, em Coimbra, de 13 a 22 de julho, apresenta, nesta décima edição, o tema "Amores e Desamores", com inspiração na história de Pedro e Inês, e oferece 24 eventos culturais distribuídos por sete ciclos.

Ciclo das Artes do Palco, das Artes Plásticas, do Cinema, das Conferências, da Gastronomia, da Música e do Serviço Educativo são as propostas do Festival das Artes, que dá preferência, nesta edição, às artes e artistas portugueses.

O Festival arranca no dia 13 de julho, às 18:00, na Sala de São Pedro da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra (BGUC), com a abertura da exposição iconográfica e bibliográfica "Tu, só tu, puro Amor", visões camonianas de Inês de Castro, um projeto da Equipa do Livro Antigo da BGUC e que assinala o Ciclo das Artes Plásticas.