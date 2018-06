Operação Fizz

O Ministério Público pediu hoje a condenação dos arguidos Orlando Figueira e Paulo Amaral Blanco, no âmbito da Operação Fizz, a penas de prisão suspensas na sua execução.

No primeiro dia das alegações finais do julgamento, a procuradora Leonor Machado pediu a condenação do ex procurador do Ministério Público Orlando Figueira pelo crime de corrupção passiva para ato ilícito e branqueamento de capitais, mas com uma pena não superior a cinco anos e suspensa.

Quanto ao advogado Paulo Amaral Blanco, o Ministério Público pediu que fosse condenado por corrupção ativa, mas também com uma pena suspensa.