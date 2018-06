Actualidade

Rodrigo Leão e Surma são dois dos artistas portugueses que vão atuar em setembro no festival Waves Vienna, na Áustria, que este ano contará com Portugal como país em destaque, foi hoje anunciado.

De acordo com a plataforma Why Portugal, além de Rodrigo Leão e Surma, foram ainda anunciados concertos de Holy Nothing, The Miami Flu e We Bless This Mess.

O festival Waves Vienna decorrerá de 27 a 29 de setembro e dedicará este ano atenção ao panorama musical de Portugal e da Eslováquia, sob o tema "East meets West".