Sporting

O sócio do Sporting Pedro Proença avançou hoje com uma providência cautelar para que seja criada uma equipa conjunta para fiscalizar a Assembleia Geral de sábado, que vai decidir a possível destituição do Conselho Diretivo.

A providência cautelar, a que a agência Lusa teve acesso, foi apresentada pelo sócio do Sporting e também advogado Pedro Proença junto do Juízo Cível de Lisboa, um dia após o presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do clube ter negado publicamente o pedido de um grupo de sócios para que Jaime Marta Soares aceitasse a criação de uma comissão conjunta para monitorizar e fiscalizar a AG de 23 de junho.

A providência cautelar visa a "imediata nomeação" pelo presidente "demissionário" da MAG e pelo Conselho Diretivo, "na pessoa do seu legal representante", o presidente da direção Bruno de Carvalho, "duma delegação conjunta, e em igualdade representativa de delegados em número considerado adequado às necessidades" da AG.