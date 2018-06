BES

Os lesados do papel comercial vendido pelo BES receberam hoje a primeira parcela da indemnização que os compensa parcialmente pelas perdas sofridas com a queda do banco, disse à Lusa o presidente da associação de lesados.

No total, foram pagos cerca de 120 milhões de euros pelo fundo de recuperação de créditos (gerido pela empresa Patris), o equivalente a 30% da indemnização a que estes clientes têm direito.

O dinheiro foi depositado nas contas dos lesados no Novo Banco.