Actualidade

As viagens dos saberes artesanais e as memórias transmitidas através das gerações, percorrem as obras dos artistas Praneet Soi e Aimée Zito Lema, com exposições a partir de sexta-feira, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

As duas exposições foram apresentadas aos jornalistas numa visita guiada pela diretora do Museu Gulbenkian, Penelope Curtis, os artistas e os curadores.

O artista indiano Praneet Soi, nascido em 1971, em Calcutá, apresenta três instalações na exposição "Terceira Fábrica", resultado de uma pesquisa que cruza as artes tradicionais de Caxemira com as coleções do Museu Gulbenkian e o fabrico de azulejos na Fábrica Bordallo Pinheiro, nas Caldas da Rainha.