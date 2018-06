Mundial2018

O selecionador Fernando Santos disse hoje que Portugal vai estar bem na segunda-feira contra o Irão e garantir o apuramento para os oitavos de final do Mundial2018 de futebol, prometendo uma equipa mais forte na fase a eliminar.

"Há três equipas que ainda podem passar. Só quero ficar nos dois primeiros, o resto não interessa para nada", sintetizou, defendendo que a qualificação para os oitavos libertará os campeões da Europa.

Apesar de duas exibições aquém do esperado, no 3-3 com a Espanha e no triunfo 1-0 sobre Marrocos, com quatro golos de Cristiano Ronaldo, o técnico envia "uma mensagem de absoluta confiança" de que Portugal vai passar, "perante um adversário muito difícil como o Irão".