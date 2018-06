Actualidade

Os árbitros do Conselho Económico e Social (CES) optaram por não definir serviços mínimos para a greve dos ferroviários do próximo fim de semana, impondo apenas a realização de comboios de socorro, segundo o acórdão disponível na página do CES.

Depois de terem ouvido os representantes dos sindicatos envolvidos no conflito laboral e as empresas, os três árbitros do CES concluíram que "parece não existirem populações que fiquem sem meios de transporte ou isoladas por causa da presente greve"

Assim, os árbitros consideram que não se põe em causa o direito de deslocação da população, referindo que no dia da greve dos ferroviários as pessoas têm acesso a outros meios de transporte, nos quais não há greve.