Actualidade

A ministra dos Negócios Estrangeiros da Índia, Sushma Swaraj, deu hoje uma aula de ioga nas instalações do Parlamento Europeu (PE) para celebrar o Dia Internacional desta modalidade.

Sushma Swaraj reuniu-se na quarta-feira com o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, para discutirem a cooperação mútua em relação à segurança, comércio e desenvolvimento sustentável e destacou "a contribuição do ioga" para a paz.

"A União Europeia é um grupo de países que vivem em paz e harmonia (...) Dois estados de espírito que ajudam no ioga", disse a ministra dos Negócios Estrangeiros da Índia, que enfatizou a importância do equilíbrio "físico e mental".