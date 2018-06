Actualidade

A Câmara da Figueira da Foz apresentou hoje um serviço de transporte público "a pedido" do cliente, baseado num autocarro de 20 lugares que vai cumprir percursos no sul do concelho numa experiência piloto durante seis meses.

O projeto, denominado FigBus, inclui três percursos diferentes durante a semana - um deles à quarta-feira e os restantes à segunda e quinta-feira e terça e sexta-feira - com paragens sinalizadas e fazendo a ligação entre diversos lugares das freguesias de Lavos, Paião, Alqueidão e Marinha das Ondas, dois centros de saúde do sul do concelho e o hospital distrital da Figueira da Foz, na freguesia de São Pedro, também na margem esquerda do rio Mondego.

"O autocarro só anda se tiver a certeza de que irá buscar o utente", ilustrou o presidente da autarquia, João Ataíde, na apresentação do serviço.