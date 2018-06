Actualidade

O presidente da Câmara de Guimarães quer que o dia 24 de junho, feriado municipal e evocativo da Batalha de São Mamede, que esteve na origem da fundação de Portugal, seja reconhecido como feriado nacional.

Falando hoje aos jornalistas no final da reunião do executivo, Domingos Bragança (PS) defendeu que "faz todo o sentido" que o dia 24 de junho seja feriado nacional.

Em 24 de junho de 1128 deu-se a Batalha de São Mamede, que pôs em confronto as tropas de Afonso Henriques e as da sua mãe, Teresa. O infante saiu vencedor do campo de batalha e assumiu o controlo do Condado Portucalense, tendo dado início à luta pela independência face Castela.