Actualidade

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) pediu hoje aos agentes políticos uma "resposta efetiva e eficaz" no combate à violência no desporto e manifestou preocupação com a falta de regulação da lei para a violência.

"Estamos muito preocupados, porque a lei da violência teima em não ser regulada. Estamos numa fase de preparação da nova época e, neste momento, vemos o poder associativo a responder, através dos seus regulamentos, o poder judicial a responder de forma eficaz, até pelo que aconteceu em Alcochete, mas não vemos uma resposta por parte do poder político", afirmou Pedro Proença.

O líder da LPFP falava aos jornalistas após uma audiência com o grupo parlamentar do Partido Social Democrata (PSD), na Assembleia da República. De resto, na véspera, Pedro Proença e o diretor executivo do organismo, João Martins, também foram recebidos pelo Partido Comunista Português (PCP).