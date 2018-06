Actualidade

A França juntou-se hoje à anfitriã Rússia e ao Uruguai nos oitavos de final do Mundial de futebol de 2018, ao vencer por 1-0 o Peru, que está fora, em encontro da segunda jornada do Grupo C.

Em Ecaterimburgo, o jovem Kylian Mbappé marcou, aos 34 minutos, o único tento dos vice-campeões europeus em título, que na primeira ronda tinham batido a Austrália por 2-1.

Os franceses somam seis pontos, contra quatro da Dinamarca, um dos australianos e nenhum dos peruanos. Os nórdicos necessitam de somar um ponto na terça-feira, perante a França, enquanto o conjunto da Oceânia precisa de ganhar e do triunfo dos europeus.