Actualidade

Um deputado da oposição e um militar foram hoje detidos pelas forças de defesa e segurança são-tomenses por alegada "tentativa de subversão da ordem constitucional através do assassinato do primeiro-ministro" Patrice Trovoada, anunciou o executivo em comunicado.

O parlamentar integra as listas do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe-Partido Social Democrata (MLSTP-PSD) e o militar é um sargento da Forças Armadas, segundo o ministro da Defesa e da Administração Interna, Arlindo Ramos, que leu o comunicado.

"As forças de defesa e segurança do Estado desmantelaram hoje uma tentativa de subversão da ordem constitucional através do assassinato premeditado do primeiro-ministro e chefe do governo, Patrice Trovoada e orientaram a detenção de dos principais protagonistas", anunciou o governante.