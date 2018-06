Actualidade

A jovem designer portuguesa de moda Rita Sá vai apresentar a coleção "Telhados de Vidro", para a primavera de 2019, na próxima semana da moda de Vancouver, Canadá, que decorre em setembro, anunciou hoje a Associação ModaLisboa.

Rita Sá, de acordo com a ModaLisboa num comunicado hoje divulgado, "foi a designer eleita para apresentar coleção na Vancouver Fashion Week", no festival de moda holandês FashionClash, no qual participou por ter sido uma das vencedoras do Sangue Novo da semana da moda de Lisboa, em março deste ano.

Rita Sá, que nasceu em 1996, venceu em março o prémio Fashion Clash do concurso Sangue Novo, destinado a finalistas de cursos superiores de Design de Moda de escolas nacionais e internacionais e jovens 'designers' em início de carreira, na 50.ª edição da ModaLisboa, com a coleção "Telhados de Vidro", composta integralmente por peças azuis.