O Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava) alertou hoje para sucessivas agressões a trabalhadores da Groundforce nas portas de embarque do aeoporto de Lisboa, referindo "mais de uma dezena de episódios" desde o início do ano.

Em declarações à Lusa, o coordenador do Sitava, Fernando Henriques, explicou que as agressões estão relacionadas com a falta de condições do aeroporto Humberto Delgado, mas sobretudo com a política de 'overbooking' (venda de mais bilhetes do que os lugares disponíveis) das companhias aéreas, em "99%" dos casos com voos da TAP.

"No passado domingo houve mais um episódio com trabalhadores da Groundforce junto a uma porta de embarque no aeroporto de Lisboa", disse, referindo que "têm-se sucedido agressões a trabalhadores da SPdH/Groundforce no aeroporto de Lisboa sem que haja a devida salvaguarda das suas condições de segurança por parte das entidades responsáveis".